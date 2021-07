Il reste moins de 13% de réfractaires au vaccin

L'immunité collective contre le Covid est à portée de seringue, pour le Luxembourg. En effet, selon une étude publiée ce mardi par le Statec, 82,2% des résidents se disent prêts à se faire vacciner. Dans le détail, 68,4% sont «totalement d'accord» avec l'idée de se faire vacciner, 13,8% sont simplement «d'accord». À l'inverse, 5,3% ne sont «pas d'accord» et 7,4% sont «absolument pas d'accord» pour les injections, soit un total de 12,7% de personnes qui n'ont pas envie de se faire vacciner.

Près de 700 000 piqûres déjà faites



Le Luxembourg a déjà administré 685 075 doses de vaccins, selon les derniers chiffres publiés lundi soir. Et 326 694 personnes bénéficient d'une couverture vaccinale complète. Échantillon représentatif



L'étude a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 résidents âgés de 18 ans et plus.

Or, explique le Statec, la majorité des citoyens n'a pas de connaissances scientifiques particulières, et il peut être compliqué de faire la part des choses entre les vrais faits scientifiques et les fausses informations qui circulent à un rythme particulièrement élevé depuis le début de la pandémie et encore plus depuis le lancement de la campagne vaccinale. Conclusion de l'institut statistique: il faut que les citoyens fassent confiance à la science et aux scientifiques pour qu'ils aient envie de se faire vacciner.

Le masque aussi

Or, au Luxembourg, toujours selon la même étude du Statec, 72,5% des résidents accordent une confiance élevée à la science et 68% aux scientifiques, ce qui reflète un niveau de confiance similaire à celui des États-Unis et de l'Europe du Nord. À l'opposé 22,6% ont une confiance moyenne et 4,85% une confiance faible en la science, des chiffres qui grimpent légèrement, à 28,5% et 6,5% lorsqu'on parle des scientifiques.

Outre la volonté de se faire vacciner qui est plus grande pour ceux qui font confiance à la science, le port du masque dépend aussi de cette confiance. Ainsi, 72,1% des résidents disent mettre toujours le masque en public, 1,7% ne le mettent jamais. Ces éléments varient aussi en fonction de l'âge: plus on est âgés, plus on est motivés pour se faire vacciner. Les plus âgés utilisent aussi davantage le masque, tout comme les plus jeunes. Ce sont les répondants d'âge moyen qui disent utiliser le moins le masque...

(jw/L'essentiel)