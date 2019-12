Gravement blessée dans une collision contre la roche

Une femme a eu un grave accident sur la N10, entre Bollendorf-Pont et Grundhof, à l'est du pays, vers 1h dans la nuit de mardi à mercredi. L'automobiliste a quitté la route pour des raisons encore inconnues. Elle est ensuite entrée en collision avec un poteau de signalisation, et a percuté la paroi rocheuse qui borde la N10 à cet endroit.

Une conductrice percute une piétonne sur un passage piéton au Limpertsberg



Ce mercredi matin vers 7h15, une automobiliste est entrée en collision avec une jeune piétonne, alors que cette dernière traversait un passage piéton sur la côte d'Eich au Limpertsberg, à Luxembourg. L'adolescente a été projetée sur le capot et contre le pare-brise du véhicule. Légèrement blessée, elle a été emmenée à l'hôpital. La conductrice a également été transportée à l'hôpital en raison de son état de choc.





Gravement blessée, la victime a été prise en charge par une autre automobiliste le temps de l'arrivée des secours. Elle a finalement été désincarcérée et conduite à l'hôpital. Sa voiture, complètement détruite, a dû être remorquée. La route a été fermée pendant l'opération de secours.

(nc/L'essentiel)