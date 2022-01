«Les gens veulent enfin profiter des soldes»

C’est le grand jour pour celles et ceux qui adorent faire chauffer leur carte bancaire! Les soldes ont débuté au Luxembourg, ce lundi, et les mesures sanitaires liées au Covid-19 semblent moins effrayer les consommateurs.

«On est là dès le premier jour pour faire des bonnes affaires», nous confie Lucie, pressée de pouvoir rhabiller sa fille et son fils. «Et c’est aussi l’occasion de se changer les idées après les fêtes où on a parfois trop mangé».

Le plaisir est de retour

Pour Loubna El Baroudi, responsable d'un magasin de vêtements pour enfants dans un centre commercial au Kirchberg, dans la capitale, «les soldes commencent bien, car il y a du flux et du trafic». «Par rapport à janvier 2021, on a plus de clients. On sent que les gens veulent enfin en profiter. C’est de bon augure pour la suite et le port du masque ne pose plus de problème à personne».

«L’année dernière, on disposait de plus de stocks», poursuit Loubna. «Cette année, on en a un peu moins. Nos clients viennent de tous les pays limitrophes du Grand-Duché. C’est un plaisir de revoir des familles, même si ça va être le rush lors des quinze premiers jours. Ça démarre fort et on est contents».

Un plus avec la météo

Son de cloche légèrement différent dans une boutique de lingerie à quelques pas. « C’est un peu plus calme que l’année dernière», regrette Aurianne, la responsable. «Certains sont encore en congé et d’autres ont peur du virus. Après, ce n’est que le début, ça peut démarrer en milieu ou en fin de semaine».

«Pour le moment, c’est surtout les sous-vêtements qui ont la cote chez nos clientes», ajoute Aurianne. « On s’attend à plus de monde ce week-end, voire même la semaine prochaine, quand tout le monde aura repris le travail. Grâce à la météo maussade, on a plus de monde dans les centres commerciaux. On espère que ça va durer jusqu’au 29 janvier».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )