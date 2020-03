Des conseils pour tenir le coup en télétravail

Avec les fermetures progressives des frontières aux portes du Luxembourg et les invitations répétées à rester chez soi pour combattre au mieux la progression du coronavirus, le télétravail a connu ces derniers jours une croissance très importante, mais comment tentez-vous de gérer la chose à la maison?

N'hésitez pas à nous laisser vos trucs et astuces en commentaires, d'ici là, on vous propose quelques conseils qui pourraient tomber à pic lors des prochaines heures.

1. Faites de la place pour un espace réservé au travail

En télétravail, la vie privée et le temps de travail n'ont probablement jamais été aussi proches... et pour garder un minimum de concentration, il est très important de délimiter, chez soi, une zone réservée à son activité professionnelle. C'est probablement la base avant de rencontrer d'autres difficultés.

2. Assurez-vous le même confort qu'au bureau

Vous avez sans doute été très nombreux à remarquer, ces derniers jours, que se vautrer dans un fauteuil ou tenter de travailler depuis son lit n'était pas forcément une bonne idée. Trouvez-vous un siège digne de ce nom pour éviter les courbatures en fin de journée. Il va falloir rester en pleine forme les prochains jours!

3. Trouvez un terrain d'entente avec ceux qui partagent votre toit

Vous êtes peut-être désormais plusieurs à devoir télétravailler dans la même demeure et cerise sur le gâteau, les mesures de confinements obligent vos enfants à ne plus aller à la crèche ou l'école. Votre quotidien va désormais changer pour un moment et vous devez trouver le meilleur équilibre avec vos proches! Partagez-vous les tâches et tentez d'améliorer les choses au jour le jour. On va y arriver!

4. Méfiez-vous des distractions

Jusqu'à présent, votre salon n'était pas encore devenu votre nouvelle zone d'activité. C'est peut-être terminé et visiblement pour un petit moment... Prenez le taureau par les cornes et évitez d'allumer la télévision, par exemple, où les nouvelles rassurantes ne sont pas légion en ces temps de crise du coronavirus. Pour rester informé en temps réel, abonnez-vous aux notifications de L'essentiel sur notre application. C'est discret et c'est efficace.

5. Lancez votre journée sur le même tempo!

Ce n'est pas parce que les embouteillages en direction du Grand-Duché ont subitement disparu qu'il faut réduire votre cadence pour lancer votre journée. Se laver, bien manger, évitez de rester en pyjama doit continuer! Et n'oubliez surtout pas de vous fixer des horaires! Ce n'est que le début, il faut en garder sous la pédale!

6. Aérez-vous les idées

Dans la mesure du possible par rapport aux restrictions annoncées par tous les gouvernements européens, prenez l'air seul ou accompagné d'un proche qui habite sous le même toit que vous! Ou alors contentez-vous de votre terrasse ou dans le pire des cas, d'ouvrir une fenêtre! Respirez, détendez-vous, malgré tout, cela tombe bien, le beau temps est de retour!

7. Utilisez des moyens de communication efficaces!

Les multitudes de messageries ont surchauffé ces derniers jours et vos doigts n'en peuvent déjà plus de tapoter sur les claviers... Retrouvez le goût de la parole à bon escient! Communiquer de vive voix, sans pourrir la vie de votre voisin... Entendre un message est réputé plus efficace que lire en diagonale de nombreux messages écrits. Vos proches sont loin de vous? La visioconférence va leur faire beaucoup de bien dans les jours prochains!

8. Et les enfants?

Pour vous soulager, c'est peut-être le moment ou jamais de les faire participer aux tâches quotidiennes d'un ménage! Évitez de mettre les plus petits devant les écrans et privilégiez un moment à l'extérieur. Pour les plus grands, il est l'heure de se retrousser les manches! Se goinfrer de séries ou devenir un crack aux jeux vidéo ne fera pas avancer le monde... Continuez d'apprendre à distance pour être prêt quand l'école recommencera et privilégiez les choses simples! Quelque chose nous dit qu'il reste de nombreux livres à découvrir dans votre bibliothèque et que certains jeux de société sont bons à être dépoussiérés!

(fl/L'essentiel)