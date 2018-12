La restauration devra recruter durant les fêtes

Les restaurants et hôtels qui proposeront des menus spéciaux et feront tourner leur service traiteur à Noël et à la Saint-Sylvestre, vont à nouveau devoir s’organiser pour faire face à un fort besoin en personnel. «Ils sont de plus en plus nombreux à s’organiser avec leur propre personnel, commente François Koepp, secrétaire général de l’Horesca (Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg). Ils demandent à leurs employés de prendre des jours de congés avant ou après pour pouvoir prester des heures supplémentaires pendant le coup de feu.

D’autres connaissent du personnel qui leur donne un coup de main chaque année». Malgré tout, le secteur «continue à se reposer de manière importante sur les entreprises spécialisées dans l’intérim». Cette sollicitation est même en augmentation.

«En cette période, nous sommes face à une hausse croissante de la demande pour tous les métiers de la restauration, acquiesce-t-on chez Adecco. Et des délais souvent extrêmement courts». «Nous en sommes déjà à 17% de personnel placé en plus, tant en cuisine qu’en salle, renchérit Laila Othmen, responsable Horesca chez Manpower. Le secteur a de plus en plus de mal à trouver du personnel qualifié. Il n’est pas rare que les intérims se transforment en contrats à long terme».

(Séverine Goffin/L'essentiel)