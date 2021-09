Au camping, «les mois de mai à juillet ont été durs»

«On commence à revoir plus de visiteurs, comme ce couple de Néerlandais qui voulait profiter d’un tour à vélo de 50 km et qui était enchanté», relate René Schulté, président de l’ASBL gérant le camping Gaalgebierg, à Esch-sur-Alzette. Suite au recul de la pandémie et à l’assouplissement des restrictions sanitaires, une légère reprise semble s’annoncer sur le front du tourisme.

«Août a été meilleur que l’an dernier. Et en septembre, on a eu 61 arrivées de plus qu’en 2020, surtout des Allemands et des Français. Mais il faudra encore deux ou trois ans avant un retour à la normale», estime René Schulté. «Depuis septembre, cela reprend un peu», confirme Catherine Thill, du camping Bon Accueil, à Alzingen.

«Leur étape dure moins longtemps qu’avant»

«Les Scandinaves et Néerlandais s’arrêtent deux ou trois jours chez nous avant de continuer vers la France ou l’Espagne. Mais leur étape dure moins longtemps qu’avant le Covid. Les mois de mai à juillet ont été durs, d’autant qu’ils s’ajoutent à une année 2020 catastrophique. Financièrement, on est sur la réserve et elle s’est bien vidée», déplore-t-elle.

Sylvana Jansen, qui gère le camping Krounebierg, à Mersch, constate «une bonne saison, même si cela n’est pas encore un retour à la normale. Après, n’ayant pas subi d’inondations, nous avons certainement récupéré une partie de la clientèle des campings qui ont dû fermer partiellement ou entièrement», tempère-t-elle.

(L'essentiel/Séverine Goffin)