28% des embauches s’effectuent en CDD

Le CDD reste une porte d’entrée dans une entreprise pour de nombreux salariés. Près d’un tiers (28%) des 256 230 recrutements réalisés entre janvier 2017 et janvier 2019 l'ont été via ces contrats à durée déterminée, soit un total de 71 880 embauches, a indiqué mardi Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, en réponse à une question du député Marc Spautz (CSV).

Pour 2018, dernière année où ces statistiques sont disponibles, la majorité de ces contrats (52%) concernaient des périodes comprises entre deux et six mois. Les durées de moins d’un mois et de sept à douze mois représentaient toutes deux 21% des CDD. Enfin, les contrats de plus d’un an restent rares, avec 5% du total. Le commerce et la réparation de véhicules font partie des secteurs recourant le plus facilement aux contrats temporaires.

Les CDD représentent 5,6% du total des contrats en 2019, selon les données du ministère du Travail. Cette part a régulièrement augmenté en dix ans, puisqu’elle était de 3,7% en 2009 puis de 5% en 2015. «Le CDI doit rester la règle sur le marché du travail et le CDD l’exception», plaide Dan Kersch, qui estime que le CDD doit être réservé à certains cas, comme «permettre un premier contact avec le marché du travail, ou répondre à des situations d’urgence pour une entreprise». Il reconnaît qu’il existe actuellement «une certaine pression politique» pour flexibiliser davantage le marché du travail.

(jg/L'essentiel)