Les températures vont se rapprocher de... 0°C!

Plus on avance dans l'automne et plus l'hiver se rapproche! Ce week-end, qui sera aussi celui du changement d'heure, pourrait même marquer une transition. Progressivement à partir de dimanche, les températures vont chuter. Il devrait faire jusqu'à 19 degrés samedi après-midi, puis un petit 13 degrés dimanche et moins de 10 en début de semaine.

Pire, en matinée, le mercure oscillera entre 4 et 0°C , au moins de lundi à mercredi prochain. Et ce, même si le temps annoncé par Meteolux devrait être clément et globalement sec.

(nc/L'essentiel)