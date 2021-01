Peu de SMS ont été envoyés pour la bonne année

Envoyer un SMS pour souhaiter une bonne année est moins répandu, au profit des applications de messagerie. Une tendance qui s'est encore confirmée cette année. Post a constaté une chute de 25 % du nombre de SMS envoyés par ses clients (0,83 million contre 1,1 million l'an dernier) et un bon de 42 % du volume de données mobile (136 To contre 95,8 To).

De son côté, Tango a aussi remarqué une hausse de l'utilisation de l'Internet mobile par rapport à l'an dernier (+27 %). Seule 17% de la communication data a été faite hors du Luxembourg, contre 26 % l'an passé. «Les familles et amis ne pouvant se réunir, on peut imaginer un grand nombre d'appels vidéo (Skype, Zoom....) et messages via des applications comme WhatsApp, Facebook, Snapchat...», indique Emilie Venezia, chargée de la communication de Tango.

La nuit du réveillon (entre 20h et 8h), Orange a lui enregistré une hausse de 40% du trafic data de ses clients.

(Marion Mellinger/L'essentiel)