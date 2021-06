Une dizaine de radars vandalisés depuis 2016

Les deux radars récemment pris pour cible ont mis en lumière les risques de vandalisme. Ce n’est pas la première fois que cela arrive: depuis l’arrivée des radars automatiques au bord des routes, en 2016, un peu plus d’une dizaine ont été visés, a indiqué le ministère de la Mobilité, contacté par L’essentiel: «Six ont été vandalisés de manière qu’une pièce a dû être remplacée et environ cinq ont été légèrement vandalisés, par exemple avec des graffitis». Un autre a été «complètement détruit», mais cela faisait suite à un accident de la route.

Les autorités n’ont pas mis en place de dispositif de surveillance particulier pour les 24 radars fixes, par exemple via des caméras, indiquent le ministère et la police grand-ducale. Mais les équipements «sont munis de capteurs qui détectent à distance l’ouverture d’une porte, ou des chocs et vibrations», reprend une porte-parole du ministère de la Mobilité. La police n'a cependant «pas connaissance d’une interpellation en raison d’une dégradation volontaire d’un radar».

Le délai d’intervention dépend bien sûr de la nature des dégâts. Parfois, un nettoyage suffit. Le remplacement d’une pièce prend un ou deux jours, si elle est disponible, ou jusqu’à dix jours s’il faut la commander. Il faut en revanche compter «de six à dix mois si le site entier est à remplacer, car une nouvelle homologation est nécessaire», avance le ministère. Le coût varie aussi en fonction des réparations à effectuer. La dernière intervention a coûté plus de 2 000 euros hors TVA, pour changer une pièce. En plus du manque à gagner du fait des amendes qui ne sont plus distribuées.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)