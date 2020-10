De Bruxelles à Luxembourg, il part en réunion à vélo

À quand un peloton de cols blancs lancé de Bruxelles à Luxembourg entre deux réunions de l'UE? Edgar Szewczyk a montré la voie. Porte-parole de la représentation permanente polonaise, ce passionné de cyclisme de 35 ans est parti dimanche matin, à 6h, de Bruxelles, où il vit depuis quatre ans, pour rallier le Grand-Duché. Un périple d’un peu plus de 242 km via Saint-Hubert et Arlon, tracé sur Strava. «J’ai passé une dizaine d’heures sur le vélo, mais j'ai fait quelques pauses. Je suis arrivé vers 18h».

Pas de quoi gagner le Tour de France, mais Edgar, qui a roulé 4 000 km en 2020, a savouré. «Dans mon travail, on suit sans cesse l’actualité. Cela m’a permis de me déconnecter, de méditer et réfléchir à la vie», lance le communicant, aidé par son épouse, membre comme lui de la délégation, et qui a transporté ses costumes.

Des données disponibles sur Strava

«C’était dur. Je ne fais que rarement plus de 100 km, mais il y avait plus de descentes que de montées. J'étais un peu stressé. On m'attendait à Luxembourg, j'avais la pression», sourit Edgar, bluffé par les paysages traversés. «Souvent on est obnubilé par la "bulle bruxelloise" et on oublie le reste». Mardi soir, il est reparti en minivan avec ses collègues. La faute à «un agenda serré». Mais des fonctionnaires européens ont déjà fait Bruxelles-Strasbourg à vélo. Un défi pour plus tard.

Sur son profil Strava, application mobile très connue chez les cyclistes, Edgar Szewczyk a partagé les données de son périple du dimanche 11 octobre 2020. On y apprend également qu'il a réalisé le tout à une vitesse moyenne de 24,3 km/heure et qu'il a dépensé 5 393 calories. Au niveau de la météo, quelques nuages étaient de la partie, le taux d'humidité était estimé à 95%, la température approchait les six degrés et le vent de sud-ouest était relativement faible avec une vitesse de 9,4 km/h. De quoi donner des idées à celles et ceux qui seraient inspirés par un tel tracé.

Anyone from the Brussels bubble aware of previous instances when someone travelled by ????‍♂️ from #Brussels to #Luxembourg ???????? to attend/assist at an @EUCouncil meeting?



Let me know so I can share my solitary experience



the route ➡️ #Namur ➡️ Saint-Hubert ➡️ Luxembourg City pic.twitter.com/w2sVCAnbJG — Edgar Szewczyk (@EdSzPL) October 11, 2020

(L'essentiel/Nicolas Martin)