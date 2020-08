Pour les vélos, 46 places sécurisées près de la gare

On l'écrivait le mois dernier et ça se confirme: la ville de Luxembourg a bel et bien décidé de mettre le paquet pour les cyclistes. Même si les travaux prennent forcément un peu de temps, il semblerait tout de même que l'on soit réellement sur la bonne voie. Photos à l'appui, la capitale a en effet confirmé, ce mercredi matin, que le parking Fort Neipperg, récemment rénové, dispose désormais d'un espace spécifiquement réservé aux vélos au niveau 00.

Situé dans le quartier de la Gare de Luxembourg, entre la rue du Fort Neipperg et la rue du Chemin de fer, le parking Fort Neipperg est un endroit stratégique pour celles et ceux qui désirent se rendre à proximité de la gare centrale de la capitale. Le voici désormais équipé de râteliers pouvant accueillir jusqu'à 46 vélos. La ville de Luxembourg précise également que cette espace est accessible «pour déposer votre vélo en toute sécurité et à l’abri des intempéries».

(fl/L'essentiel )