Le Luxembourg est plutôt doué pour l'anglais

Le Luxembourg fait partie des pays dont les résidents disposent de «compétences très élevées» pour parler anglais, selon International Education First, qui a publié son classement annuel sur la maîtrise de la langue de Shakespeare. Le Grand-Duché se classe cette année 9e, une chute de deux places par rapport à 2018. Avec une note de 64,03 sur 100, le Grand-Duché est 7e au niveau européen. Toutefois, la note moyenne du Luxembourg est celle qui baisse le plus en Europe, avec 2,3 points de perdus en un an.

La maîtrise de l'anglais est à peu près la même au Luxembourg pour les hommes et pour les femmes, avec une note de 64,22 pour les femmes et de 63,69 pour les hommes. Des chiffres nettement supérieurs aux moyennes européennes (57,05 points pour les femmes, 56,37 pour les hommes) et mondiales (53,23 et 53,03).

La Belgique bien classée

Le classement mondial est dominé par les Pays-Bas (70,27/100), devant la Suède (68,74) et la Norvège (67,93). Nos voisins Allemands (10e, avec une note de 63,77) et Belges (13e, 63,09) s'en sortent plutôt bien aussi, avec, comme le Luxembourg, des «compétences très élevées». En revanche, sans surprise, les Français sont distancés, en 31e position, avec des «compétences modérées» et une note de 57,25.

Pour son étude, Education First se base sur des tests d'anglais auxquels ont répondu 2,3 millions de candidats dans les 100 pays classés.

(L'essentiel)