La trottinette électrique bannie des trottoirs

C’est nouveau et ça vient de sortir dans le Code de la Route, depuis le 1er janvier 2021. De nouvelles règles viennent d’apparaître pour réglementer l’utilisation des trottinettes et des trottinettes électriques au Luxembourg.

Deux termes spécifiques «engin de déplacement personnel» (EDP) et «micro-véhicule électrique» (MVE) intègrent les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la micro-mobilité. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics a levé un coin du voile, ce vendredi après-midi, lors d'une conférence de presse au Kirchberg à Luxembourg.

Engin de déplacement personnel (EDP) (Exemples: skateboards, trottinettes et patins à roulettes)



- Moyen de déplacement individuel de taille très réduite et sans moteur électrique.

- Équipé (ou non) d’un guidon ou d’un siège.

- Où? Admis sur les trottoirs, les endroits prévus pour les piétons et les patins à roulettes.

- Vitesse à ne pas dépasser: l’allure du pas et priorité absolue aux piétons.

- Transport de personnes et remorquages interdits.

Micro-véhicule électrique (MVE) (Exemples: Monoroues, gyropodes, trottinettes électriques)



- Petit véhicule électrique conçu pour le déplacement d’une seule personne, avec une ou plusieurs roues.

- Équipé (ou non) d’un guidon ou d’un siège.

- Où? Aux endroits prévus pour les cycles ou sur les voies de circulation. (Les enfants de moins de 10 ans peuvent rouler sur les endroits prévus pour les piétons).

- Transport de personnes et remorquages interdits.

- Vitesse limitée à 25 km/heure.

- Éclairage électrique allumé de jour et de nuit.

- Plaque d’immatriculation et assurance en responsabilité civile automobile non requises.

