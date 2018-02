500 conducteurs par an récupèrent des points

Depuis le 1er novembre 2002, le permis à points est en vigueur. Les conducteurs le savent, ces douze points valent cher. Lorsque ce capital s’amenuise ou disparaît, il ne reste qu’une alternative: suivre un cours de rattrapage à Colmar-Berg, au Centre de formation pour conducteurs (CFC).

«Il existe deux programmes. Avec le cours volontaire, le conducteur qui a perdu une partie de ses points peut en récupérer trois une fois tous les trois ans en participant à un cours d’une journée. Puis, il y a le cours obligatoire. Au cours de la suspension du permis, l’intéressé doit suivre un cours de sensibilisation de cinq jours. À la fin de sa suspension, il voit son capital de douze points reconstitué intégralement», explique Tom Salbus, directeur du CFC.



Pierre* est passé par là il y a quelques mois. «Je venais de me faire retirer le permis, j’étais obligé de le faire», avance-t-il. S’il reconnaît que les images sur les effets de l’alcool au volant «provoquent une prise de conscience immédiate», il n’est pas convaincu des effets du stage à long terme. «On finit par oublier». Le CFC organise 26 cours volontaires par an pour 250 participants et 24 cours obligatoires par an pour 235 participants. 750 points sont restitués lors des formations volontaires et 2 820 points en cours obligatoires. Une goutte d’eau quand on sait que chaque année, en moyenne, 52 280 points sont retirés.

*Le prénom a été modifié



Le Centre de formation pour conducteurs aide chaque année quelque 500 personnes à récupérer des points sur leur permis. Reportage de Jonathan Vaucher avec Patrick Théry pour «L'essentiel Radio».

(Patrick Théry/L'essentiel)