«Le dépistage des élèves est arrivé trop tard»

Même durant les vacances, la tension ne baisse pas face au coronavirus à l’école. Des parents inquiets ont créé le groupe Facebook «Covid in Schools - Luxembourg» comptant déjà plus d’un millier de membres. Leur principale anxiété est un retard du dépistage des élèves dû à la hausse des cas dans la population.

«L’école nous a prévenus qu’un camarade de ma fille était positif au coronavirus, cela déclenche un scénario 1. Les enfants vont à l’école, mais doivent s’isoler quand ils sont à la maison, relate une mère de famille. On nous a dit que l’Inspection sanitaire enverrait une ordonnance de test. Mais le temps qu’elle arrive, deux autres cas ont été décelés en classe et ma fille que j’ai fait tester via mon généraliste, sur conseil des profs, est positive». «C’est la seconde fois en trois semaines que mon fils est en quarantaine pour contact à risque à l’école, dit une autre maman. Mais là on sent que les autorités sont débordées. Je l’ai fait tester de mon propre chef. Il est positif et déprimé d’être enfermé pour les vacances».

Angoisse permanente

«Nous voulons plus de transparence sur les cas et des mesures renforcées, quitte à renvoyer une classe à la maison dès qu’un élève est testé positif. Les familles avec des membres vulnérables sont angoissées», avance un porte-parole du groupe Facebook.

Le ministère de l’Éducation nationale, pour sa part, admet qu’«étant donné le nombre élevé de cas positifs, il se peut que l’envoi de l’ordonnance prenne du retard dans l’un ou l’autre cas». La semaine de congé sera mise à profit pour remédier à la situation. «La cellule de coordination de notre ministère et l’Inspection sanitaire se concertent pour trouver une solution».

(Séverine Goffin/L'essentiel)