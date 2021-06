Attention, il va faire très chaud au Luxembourg

Après un mois de mai et un début de juin maussade, l'été est finalement arrivé avant l'heure au Luxembourg, et ceux qui attendaient désespérément les hautes températures sont servis. Cette journée va être estivale avec plein soleil et des températures jusqu'à 29 degrés. Un mercure qui devrait grimper au fil des jours suivants...

À tel point que MeteoLux a émis une alerte jaune concernant le sud du pays, de 14h à 20h, mardi, ce qui signifie «un danger potentiel» en raison des fortes chaleurs. Les températures devraient en effet atteindre les 30 degrés. Risqué pour prendre part à des activités sportives en extérieur, par exemple.

Des orages par la suite

D'autant que la situation devrait perdurer durant la semaine. Comptez jusqu'à 31 degrés mercredi et jusqu'à 33 jeudi. Ces conditions qui ne sont pas étonnantes à une semaine du début officiel de l'été sont dues à «une zone de haute pression qui s'étend des Açores vers l'Europe», écrit MeteoLux.

Sans surprise, des orages devraient succéder à ces fortes chaleurs. Les premiers éclairs sont attendus jeudi soir dans le nord du pays. Les journées de vendredi et samedi devraient ainsi être plus chaotiques avec une alternance entre des orages et du soleil. Les températures doivent également revenir à des valeurs plus agréables et ne pas dépasser les 27 degrés.

(th/L'essentiel)