2 enfants et une femme enceinte blessés sur l'A4

Un accident, impliquant quatre véhicules, s'est produit sur l'A4 vers 16h10 samedi après-midi, paralysant la circulation sur l'autoroute qui a dû être coupée à hauteur de Pontpierre, en direction de Esch-sur-Alzette, jusqu'à 17h45 le temps des opérations de secours et d'évacuation des voitures.

Selon le 112, le carambolage a fait cinq blessés. La police, contactée par L'essentiel à 18h30, précise de son côté qu'une femme enceinte et deux enfants ont dû être pris en charge et transportés à l'hôpital pour «des blessures légères». La police et d'importants moyens de secours étaient sur place. Un important bouchon s'était rapidement formé en amont de l'accident.

Les circonstances de cette collision sont encore inconnues.

(nc/L'essentiel)