«L'épidémie n'est pas loin, mais nous sommes prêts»

Alors que les cas d'infection au coronavirus se multiplient en Italie, la Direction de la santé du Luxembourg a appelé la population «à ne pas paniquer», lors d'un point-presse organisé lundi au retour des vacances scolaires. «Il n'y a pas d'épidémie au Grand-Duché, même si elle n'est pas loin», a indiqué le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la santé. Cela n'empêche pas les autorités de se préparer à un éventuel cas de coronavirus sur le territoire luxembourgeois: «Ce n'est pas exclu, il y a certainement un risque, mais il demeure modéré. Et si cela devait arriver, nous ferions le nécessaire. Nous sommes prêts».

«Pas de contrôles au frontières»



Selon la Direction de la santé, les contrôles aux frontières à l'aéroport ne sont pas efficaces: «La plupart des fièvres identifiées sont dues à la grippe ou à une autre maladie. Et certaines personnes qui pourraient être infectées ne présentent aucun symptôme, la période d'incubation n'étant pas encore terminée», indique le Dr. Schmit. «L'Italie a mis en place ce type de contrôles. Et le pays est quand même le plus touché d'Europe», justifie-t-il. En outre, il est compliqué, voire impossible, de contrôler les passages de frontière par voie terrestre (voiture, train).

Depuis le début de la propagation du coronavirus à travers le monde, une vingtaine de tests ont été effectués au Luxembourg sur des personnes qui présentaient des symptômes similaires à ceux du Covid-19. «Tous étaient négatifs. Il s'agissait dans la majorité des cas de grippe», précise le médecin. À l'heure actuelle, deux personnes rapatriées de Chine sont encore en quarantaine, une autre a pu quitter le service des maladies infectieuses dimanche. La Direction de la santé attend toujours les résultats de deux tests en cours.

« Un virus 10 à 20 fois plus mortel que la grippe »

À ce propos, le Dr Schmit appelle les personnes qui reviennent de régions touchées et qui sont malades à immédiatement contacter les autorités. Celles qui ne souffrent pas de symptômes assimilables à ceux du virus ne doivent pas se manifester. «Nous comprenons l'anxiété, même s'il y a une grande part d’irrationnel. Mais cela crée beaucoup de travail pour rien, sans oublier que les résultats pourraient être faussés en l'absence de symptômes».

La période d'incubation du virus est en effet de 14 jours. Un virus mortel à 2%, «10 à 20 fois plus que la grippe saisonnière», note le Dr Schmit. Le taux de mortalité est quasi-nul pour les jeunes et les enfants, «c'est pourquoi l'OMS n'appelle pas à la fermeture des écoles». Les personnes infectées âgées de plus de 70 ans sont les plus à même de succomber au coronavirus, avec un taux de mortalité évalué à plus de 15%.

(Thomas Holzer/L'essentiel)