La fin des pétards en vente au Luxembourg?

À partir de cette année, plus aucun pétard et feux d'artifice du Nouvel An ne seront vendus dans le magasin luxembourgeois Hornbach, à Bertrange. L'enseigne de bricolage d'origine allemande ne veut plus entendre parler de ce type d'artifice. L'objectif? La protection environnementale et animale.

Hornbach avait été régulièrement critiqué par le passé au sujet de ces feux d'artifice. Des «réserves» émanant de clients mais également d'associations de protection de l'environnement. D'après une porte-parole, la décision a été prise il y a un an. La mesure concerne tous les magasins en Allemagne mais également celui de Bertrange. L'entreprise a décidé de réviser régulièrement sa gamme de produits en misant sur le développement durable.

Des communes les interdisent déjà

D'autres chaînes de vente au détail ont pris des décisions similaires. Du côté de chez Bauhaus, à Capellen, il n'y aura plus de feux d'artifice ou de produits assimilés, confirme l'entreprise, à L'essentiel, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Là aussi, la décision a été prise en 2019 et n'est pas liée au contexte pandémique actuel. À noter que cette évolution a été décidée par le magasin luxembourgeois lui-même. Elle n'est pas le résultat d'une stratégie édictée au niveau de la maison mère.

Pour mémoire, au cours des dernières années, plusieurs communes ont interdit les feux d'artifice, à l'occasion du Nouvel An. Compte tenu des restrictions en place, il est difficilement envisageable que des villes changent cette réglementation pour cette année.

(hoc/L'essentiel)