Des orages en vue, mais pas d’inquiétude

De quoi nourrir des inquiétudes dans les zones déjà largement éprouvées ? A priori, pas vraiment, selon les spécialistes. «Il est encore trop tôt pour établir des prévisions précises, dit-on du côté de Meteolux, mais la quantité d’eau pourrait osciller entre 5 et 15 litres au mètre carré». Soit des volumes nettement moindres que ceux enregistrés les 14 et 15 juillet dernier.

Christine Bastian, cheffe du service Hydrologie de l’administration de la Gestion de l’eau abonde dans le même sens. Malgré une semaine largement ensoleillée, «il est sûr que les sols restent encore assez humides, mais pas saturés.» Maintenant, «un modèle météo hydrostatique n’est vraiment fiable que 42 à 36 heures à l’avance, c’est donc encore un peu tôt pour avancer quoi que ce soit.»

D’autant plus, ajoute la spécialiste, que «des orages tels que ceux qui sont annoncés sont moins prévisibles, plus localisés et moins intenses» que les pluies continues de la semaine passée. Surtout que «ce qui est prévu ne représente pas des quantités énormes». Et si ces prévisions pluvieuses inquiètent les autorités de l’ouest de l’Allemagne, Christine Bastian est d’avis que le cas du Luxembourg est différent, car «la situation de départ est bien plus précaire en Allemagne», où il est tombé la semaine dernière «deux fois plus de pluie qu’au Luxembourg».

(Jean-François Colin/L'essentiel)