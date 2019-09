Air Rescue est toujours plus mise à l'ouvrage

Elle est loin l'époque où Luxembourg Air Rescue (LAR) ne comptait que cinq personnes et où son hélicoptère de secours était rangé sous une tente. L'organisation humanitaire emploie aujourd'hui 185 personnes et dispose de sa propre flotte de six hélicoptères et six avions sanitaires, une ambulance et un véhicule de transport de personnes.

Luxembourg Air Rescue a réalisé 2 634 missions par les airs en 2018, soit plus de 7,2 par jour (contre 2 493 en 2017). LAR intervient lors d'urgences médicales, d'accidents de la circulation, d'accidents du travail, mais aussi de rapatriements de personnes à l'étranger ou encore de transports d'organes.

Un hélicoptère est basé à Ettelbruck, un autre à l'hôpital qui a les urgences (CHL ou Kirchberg) et un dernier au Findel. «Ainsi, Luxembourg Air Rescue peut intervenir n'importe où au Luxembourg en moins de dix minutes, mais aussi en Rhénanie-Palatinat et en Sarre», explique Anje Voss, la chargée des relations presse. L'organisation grandit continuellement avec plus de missions, plus de personnel, plus d'appareils volants, plus de membres, mais «nous ne voulons pas être les plus grands, mais les meilleurs», conclut Anje Voss.

(Marion Mellinger/L'essentiel)