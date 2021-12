L'année fut «compliquée» pour les commerçants

Quel est votre bilan de cette année 2021?

Mireille Rahmé-Bley, présidente de l'Union commerciale de la ville de Luxembourg: En 2020, les commerces ont pu rester ouverts jusqu'au 24 décembre ce qui a sauvé la période de Noël. Ils ont ensuite été fermés pendant trois semaines et ont rouvert pour les soldes. 2021 c'était quand même une année compliquée à cause du Covid, on pensait en avoir terminé mais ce n'est pas le cas. Il y a énormément de retards de livraisons, il y a des marchandises qui ne sont jamais arrivées, peu importe le domaine. Il y a des hausses de prix pas négligeables. Ceux des denrées alimentaires augmentent tous les jours.

Est-ce que malgré tout, vous constatez un retour des gens en ville ?

Oui, les gens reviennent en ville, parce qu'il n'y a aucun endroit avec autant de choses à offrir. La diversité des commerces, restaurants, cafés attire les gens et puis on est en plein air. Le marché de Noël attire du monde également.

Une ombre au tableau, les manifestations anti-mesures sanitaires...

On aurait pu éviter les manifestations avant Noël. On avait fait une demande à la bourgmestre de ne pas donner des autorisations de manifester en pleine journée pendant les heures d'ouverture des commerces. Les personnes âgées, les familles avec les enfants, je peux tout à fait comprendre qu'ils aient peur de venir en ville. On a été entendus à moitié. Ils ont défendu aux manifestants d'aller au centre-ville. Un parcours a été défini de la Philharmonie au Glacis.

Les soldes d'hiver démarrent le 3 janvier prochain. Quelles sont vos attentes?

Les soldes sont très importantes pour les commerçants. Certains m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu toute leur collection, les livraisons étaient compliquées. Un ami m'a dit qu'il a reçu il y a peu un colis qu'il aurait dû avoir en juillet. Alors je pense qu'il y aura de quoi faire pour les soldes. Mais au vu de la pandémie, les commerçants ont été plus prudents peut-être pour leurs achats. Si on veut quelque chose, j'espère qu'ils l'ont acheté hors soldes parce que, peut-être, qu'ils ne vont pas tout trouver pendant les soldes.

Est-ce qu'il y a un gros besoin de trésorerie après deux années marquées par la pandémie?

Un commerçant a toujours besoin de trésorerie. Les soldes permettent de générer de l'argent parce qu'il faut payer la nouvelle collection qui va rentrer. Les soldes pour les commerçants c'est très important.

Est-ce que les soldes sont une habitude ancrée chez les résidents?

Bien sûr, ils répondent présent. Quand j'avais encore mes magasins de vêtements pour enfants, j'avais des gens qui venaient avec les listes de ce qu'il leur fallait. Ils étaient très bien organisés. Et c'était une clientèle spéciale soldes, qui voulait profiter d'acheter des marques qui peut-être en dehors des soldes ne pouvait pas se le permettre.

(Recueilli par Marion Mellinger/L'essentiel)