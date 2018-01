Consternation à Mertzig après la mort de Christelle

En bordure de la N12, à hauteur de Lerhaff, une gerbe de fleurs a été déposée au pied de l'arbre où la voiture de Christelle Plier s'est enroulée lundi soir, vers 21h10, dans le nord-ouest du Luxembourg. Pour une raison encore indéterminée, la jeune Luxembourgeoise de 19 ans, originaire de Mertzig, qui roulait en direction de Grosbous, a perdu le contrôle de sa voiture. Celle-ci s'est encastrée dans un arbre sur la gauche de la chaussée.

Sur place, les pompiers de Grosbous, Préizerdaul et Redange ont désincarcéré la jeune femme prisonnière d'un amas de tôle avant de l'emmener à l'hôpital, où elle a malheureusement succombé à ses blessures. Sa petite fille de 16 mois, Inaya, présente dans la voiture, est sortie miraculeusement indemne de l'accident.

«Christelle était une conductrice prudente et encore plus quand sa fille était avec elle. Son bébé, c'était toute sa vie», a confié en larmes à L'essentiel une de ses proches. Sur Facebook, un groupe d'amis s'est constitué pour rendre hommage à la jeune femme qui partageait avec eux les bancs d'une classe d'auxiliaires de vie à Wiltz. Dans son village, à Mertzig, c'est la consternation. «C'était une fille posée et gentille, ont confié des habitants. Elle était très appréciée. Discrète, elle était néanmoins toujours prête à rendre service». «Je suis choqué. C'est une tragédie pour la commune de perdre une jeune fille de 19 ans. Toutes mes pensées vont à la famille», a déclaré le bourgmestre, Mike Poiré.

(Gaël Padiou et Pierre François/L'essentiel)