Les résidents s'offrent trois voyages par an

Il y a 20 ans, les résidents partaient en vacances en moyenne deux fois par an. Aujourd’hui, le nombre de voyages annuels est passé à trois. Et le budget est en hausse, forcément. L'ensemble des ménages consacraient 320 millions d’euros par an à leurs voyages de loisirs en 1998, une somme qui dépasse désormais le milliard d’euros, selon des données publiées par le Statec, mardi.

Pour expliquer cette hausse importante, plusieurs facteurs se rejoignent. Il y a d’abord la croissance de la population, l’augmentation du nombre de séjours (plus courts, mais plus fréquents) ainsi que le recours plus important à l’avion. Les pays privilégiés pour la villégiature des résidents ont également changé. Si la France reste largement plébiscitée (63% des résidents y voyagent), l’Allemagne est devenue la deuxième destination (57% des résidents) devant l’Espagne.

Voyages professionnels

Par ailleurs, le Statec souligne que 61% des voyages sont réservés «directement auprès des prestataires», contre 38% en 1998. Les agences de voyages n’organisent plus que 16% des voyages (il y a 20 ans, c’était le double).

Les voyages d'affaires ont également la cote au Luxembourg. «Plus d'un actif sur quatre fait un déplacement professionnel avec nuitée» dans l'année, précise encore le Statec. Si un tel séjour coûte en moyenne 1 043 euros, le budget atteint 317 euros par nuitée. Soit «le double de la moyenne européenne», glisse le Statec, qui explique cela par une fréquence plus importante des voyages d'affaires «hors d'Europe».

