L'A1 et l'A6 encore en travaux ce week-​​end

Cette fois, c'est la dernière phase de l'installation d'un nouveau pont au-dessus de l'A6, à hauteur de la Croix de Gasperich et, dès lundi matin, le trafic se fera de nouveau normalement sur cette portion d'autoroute, où les voies sont réduites depuis plusieurs mois. Les Ponts et Chaussées procèdent cette fois à l'enlèvement de l'ensemble du dispositif du chantier et remettent l'autoroute en état.

En attendant de pouvoir y circuler comme avant, donc, l'A1 et l'A6 sont fermées à la circulation dans les deux sens, à hauteur de la Croix de Gasperich, de vendredi soir, 20h, à lundi matin, vers 6h. Dans le même temps, la bretelle de la Croix de Gasperich, pour sortir de l'A6 en venant d'Arlon et pour aller vers Luxembourg-Gare et Hesperange, ainsi que la bretelle de sortie de l'échangeur Livange en venant de l'A3, seront aussi fermées. Des déviations seront mises en place et la circulation devrait être perturbée par la préparation du chantier, dès vendredi après-midi.

(L'essentiel)