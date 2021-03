Des bouteilles d'exception sur les bords de la Moselle

«C'est une vente incroyable, du jamais-vu». Le directeur général de Lux-Auction s'enthousiasme à l'évocation des crus mis en vente par sa maison d'enchères dimanche, à Stadtbredimus, et sur Drouot live. «Rien que pour les flacons de Romanée-Conti, c'est inédit, car il faut une allocation pour pouvoir en acheter au domaine, et la liste d'attente est très longue. Là, c'est une opportunité d'achat direct et il est rare que les collectionneurs se séparent de telles bouteilles», savoure Adrien Denoyelle.

Le collectionneur en question, un habitant de la Moselle luxembourgeoise, doit faire un peu de place dans sa cave, en raison d'un déménagement. D'où la cession «d'environ un quart de sa collection, autour de 150 bouteilles», dont des exemplaires remarquables. «Mais il garde les meilleures», sourit l'organisateur de la vente.

«Cela peut vite grimper»

Les acheteurs - en général des négociants en vins professionnels, «mais il y a aussi une grande clientèle luxembourgeoise» - trouveront tout de même des pépites. Comme un Petrus de 2017 estimé à plus de 2 000 euros, ou un Magnum de Mouton Rothschild de 1983 qui ne devrait pas s'adjuger en dessous d'un millier d'euros...

Trois ventes sont regroupées pour près d'un millier de bouteilles, réparties en 257 lots. Un autre amateur de breuvages du pays se sépare notamment de champagnes millésimés: Louis Roeder Cristal 2 000 (estimée à 400-500 euros), Dom Pérignon Oenothèque Vintage 1993 (700-1 000 euros)... «On a déjà reçu beaucoup d'offres, pour l'instant dans les estimations, mais cela peut vite grimper...», conclut Adrien Denoyelle.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)