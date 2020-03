Un an durant, Zoé et son petit ami ont travaillé sur le voyage de leur rêve. 15 jours sur la côte Ouest américaine, de Los Angeles à Las Vegas en passant par le Grand Canyon avec Coachella en point d'orgue. Sauf que voilà, le célèbre festival californien, prévu du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril, a été reporté au mois d'octobre. La faute au coronavirus et à la peur d'une propagation de l'épidémie aux États-Unis.

«Mon rêve de Coachella est brisé, merci le coronavirus», lance la Luxembourgeoise de 24 ans, complètement dépitée. «Nous ne pourrons pas nous y rendre en octobre, mon petit ami est enseignant et il ne sera pas en période de vacances à ce moment-là», poursuit la prothésiste-orthésiste de métier. Le président Donald Trump a envoyé la dernière salve mercredi en annonçant la suspension de tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis jusqu'au 12 avril.

«Je risque de perdre plus de 2 000 euros»

«C'est vraiment un mauvais président! Nous devions partir de Francfort pour arriver à Los Angeles le 3 avril», explique celle qui a déjà eu l'occasion de découvrir la ferveur de l'un des événements les plus «hype» de la planète en 2018. «Je suis dégoûtée, je voulais voir plein d'artistes et surtout Travis Scott. Mes billets sont arrivés ce matin...».

En plus de voir leur voyage tomber à l'eau, Zoé et son petit ami s'attendent à perdre de l'argent, les remboursements de tout ce qu'ils ont réservé étant incertains. «Entre le festival, la voiture, les activités ou encore les matches de NBA auxquels nous devions assister, je risque de perdre plus de 2 000 euros». Mercredi, la suspension de la saison régulière de NBA a également été annoncée.

«Coachella a été supprimé pour moi et mon voyage aux États-Unis avec... Ça ne peut pas être pire», conclut la jeune fille originaire de Biwer, qui, comme la plupart des personnes au Luxembourg et à travers le monde, s'attend à vivre un printemps pas vraiment comme les autres...

(Thomas Holzer/L'essentiel)