Au moins un voyage par an, pour se détendre

Sept résidents sur dix (70%) partent en voyage au moins une fois par an, selon les données d'une étude révélée vendredi par le Statec. On apprend que la moitié des voyages se fait en avion et seulement 6% en train ou en bus. Les touristes cherchent surtout la détente et le repos (38%), ils partent en moyenne 11 jours et en Europe (88%), et dépensent 1 119 euros pour le séjour. Un séjour qui s’effectue autant en ville qu'en bord de mer (43%) et principalement à l'hôtel (44%).

Cette étude se penche même de façon plus précise sur les habitudes de chacun en fonction de son profil. Ainsi, par exemple, les résidents de 40 à 59 ans, avec au moins un jeune enfant, «vont plus rarement chez la famille que par le passé» (21%) et «aiment aller en France et en Italie». Les célibataires de 20 à 39 ans aiment aussi «aller à l'aventure, hors d'Europe ou vers des destinations européennes plutôt atypiques». Les retraités de 70 ans et plus «aiment partir pour deux semaines» mais «seulement une personne sur deux effectue un voyage dans l'année». Principalement limités à cause de leur santé.

«Les vacances peuvent être un sujet de discussion important pour les résidents du Luxembourg», résume le Statec alors que se tient, ce week-end à Luxexpo The Box, le traditionnel salon Vakanz. Grands voyages, pays proches ou city trips, ce salon est un bon moyen de réserver son prochain séjour. Il est aussi un bon indicateur économique pour l'année.

Salon Vakanz Encore ce dimanche (10h-19h) à Luxexpo The Box.

(nc/L'essentiel)