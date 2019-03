Les congés coûteraient cinq millions à l’Horesca

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration pèse lourd au Luxembourg. Directement et indirectement, il représente près de 9% des emplois du pays. En effet, plus de 30 000 jobs sont reliés à l’hôtellerie et la restauration en comptant les brasseries et les fournisseurs du secteur.

Comme pour de nombreuses autres activités au Luxembourg, l’Horesca rencontre les plus grandes peines du monde à recruter du personnel. «En Europe, il manque quelque 500 000 personnes pour travailler dans le secteur autant au niveau du service que dans les cuisines», constate le secrétaire général de l’Horesca, François Koepp. Rien qu’au Luxembourg, ce sont entre 1 000 et 1 500 salariés hautement qualifiés qui manquent. «Il faut former les jeunes, mais aussi les adultes. Cette année, nous allons lancer des audits dans les restaurants pour les conseiller, les aider dans leur façon de fonctionner», poursuit-il.

Les deux jours de congés supplémentaires vont peser lourd dans la balance cette année pour le secteur. «Le 26e jour de congés payés et le 9 mai vont coûter 5 millions d’euros au secteur. À cela s’ajoute encore la hausse du salaire minimum qui coûtera cinq millions d'euros aux établissements, sans parler des tracas pour faire le recalcul de la hausse de 100 euros depuis le 1er janvier», s’emporte François Koepp. De son côté, le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, insiste sur «l’énergie positive qu’il faut apporter dans ce secteur». Il a ainsi annoncé une campagne d’information au Luxembourg et dans la Grande Région, «Vakanz Doheem», pour promouvoir le tourisme de proximité au Luxembourg, «qu’on ne connaît pas assez, et c’est malheureux».

(Patrick Théry/L'essentiel)