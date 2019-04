Les plus beaux sites du pays sur 50 mètres

Découvrir les cabanes en bois du parc municipal Gaalgebierg, à Esch, l'histoire du château de Vianden et la villa gallo-romaine de Goeblange, tout en dégustant un verre de vin de Moselle et sans parcourir plus de quelques mètres... Impossible, me direz-vous! Et pourtant! C'est précisément ce que permet l'exposition qui se tient tout le week-end sur la place d'Armes, à Luxembourg. Une dizaine d'exposants venus de tout le pays y présentent les points forts touristiques du Grand-Duché.

Diaporama Le Mullerthal, l'étonnante petite Suisse luxembourgeoise «Explore Luxembourg»



Le «Mini-Grand-Duché touristique» sera ouvert au public ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, de 10 à 18 heures. Pour plus d'informations, cliquez Le «Mini-Grand-Duché touristique» sera ouvert au public ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, de 10 à 18 heures. Pour plus d'informations, cliquez ici

L'exposition «Explore Luxembourg» marque ainsi le coup d'envoi de la haute saison touristique, inaugurée vendredi, en fin de matinée, par le ministre du Tourisme, Lex Delles (DP) en présence de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer (DP) et du président du Luxembourg City Tourist Office, Marc Angel (LSAP). «Le tourisme représente 6,5% du produit intérieur brut», a souligné le ministre, marquant ainsi l'importance du secteur pour le pays «et chaque ville et chaque commune qui investissent dans le tourisme, investissent également dans les humains qui y vivent», a-t-il ajouté. Lydie Polfer, qui s'est mélangée à la foule après les discours officiels, a vanté les avantages du «Mini-Grand-Duché touristique». «Nous montrons ici, au cœur de la capitale, les richesses touristiques que le pays a à offrir. Et il y a vraiment énormément de choses à découvrir», a t-elle déclaré.

Venus de Trèves pour une sortie shopping, Jan et Marie-Carolin avaient prévu de faire ensuite une ballade en voiture à travers la campagne luxembourgeoise. «Ici, nous pouvons tout voir d'un coup, sans devoir prendre la voiture», se réjouit Marie-Carolin, pendant que son compagnon goûte aux spécialités du Mullerthal offertes par le ministre du Tourisme. «Puisqu'on n'a plus besoin de prendre le volant, autant en profiter pour goûter le vin spiritueux», plaisante ce dernier.

(Philip Weber/L'essentiel)