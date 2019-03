Les victimes de violences soignées au Luxembourg?

«Votre altesse, vous avez montré qu’avec votre énergie, nous pouvons montrer quelque chose de bien au Luxembourg». Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, s'est adressé directement à la Grande-Duchesse Maria Teresa ce mercredi, après deux jours de forum «Stand, Speak, Rise Up» autour de la lutte contre les violences sexuelles.

Suite aux ateliers et à la richesse des échanges, la Grande-Duchesse a annoncé qu’elle va proposer au gouvernement de faire venir des survivantes du monde entier au Luxembourg pour qu’elles puissent y être soignées. L’implication des États, demandée par les intervenants, doit aussi être prise en compte pour qu’un changement intervienne.

«Ici on a le droit de parler, on nous écoute»

«La réparation n’est pas seulement physique, il faut une insertion sociale, une justice pour les victimes», a lancé Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie française. «Ici on a le droit de parler, on nous écoute, plus on en parle et plus on va se rapprocher de la justice», s'est félicitée Nadine Tunasi, du groupe de travail politique et recherche.

La voix des victimes de ces violences sexuelles a en tout cas fait vivre le forum initié par la Grande-Duchesse. Toutes les victimes, avec leur propre histoire, se sont ensuite rassemblées sur scène pour chanter «Little Bird». Chanson qui les «unit», confie l’une d’elles.

(L'essentiel/Marine Meunier)