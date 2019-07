Les feux de forêts menacent au Luxembourg

Le service météorologique de Sarre et de Rhénanie-Palatinat appelle à la plus grande vigilance en raison des risques d'incendies de forêts, pour les journées de vendredi et de samedi. La situation est également tendue au Luxembourg, non seulement en raison des conditions météorologiques actuelles, mais également à cause de la période de sécheresse de l'année passée.

«Le sol et la végétation sont extrêmement secs. Au cours des dernières années, un déficit s'est accumulé, qui n'a pas encore été compensé. Cela peut très rapidement conduire à un petit incendie qui risque de se propager en cas de vent défavorable», explique Martine Neuberg, de l'Administration de la nature et des forêts.

«Il faut rester très prudent»

À en croire la spécialiste, la situation actuelle au Grand-Duché ne serait cependant pas aussi critique que chez nos voisins allemands. «En Rhénanie-Palatinat, les forêts sont en grande partie composées de conifères, plus sensibles à la sécheresse et plus facilement inflammables. Ils contiennent également plus de résines et d'huiles qui agissent comme un accélérateur de feu», dit-elle.

Il ne s'agit pour autant pas de sous-estimer le risque d'incendies de forêts au Luxembourg. «Il faut rester très prudent étant donné qu'aucune précipitation n'est prévue pour les jours à venir», précise Martine Neuberg. Une petite averse ne sert pas à éradiquer le risque d'incendie. Il faudrait que des pluies plus longues et plus abondantes s'abattent sur le pays pour que le sol soit trempé.

Les pompiers peuvent adopter une approche plus stratégique

Un constat que confirment les pompiers: «Avec la sécheresse actuelle, il suffit d'une petite étincelle ou d'une petite flamme pour déclencher un incendie. Nous sommes déjà intervenus sur des feux de végétation que nous avons fort heureusement pu maîtriser», témoigne Cédric Gantzer du CGDIS. Il convient de respecter principalement quatre règles: «Pas de cigarettes en forêt, pas de feux ouverts ou de barbecues, ne pas jeter de bouteilles en verre en forêt et ne pas conduire en auto dans l'herbe sèche, car le pot d'échappement est souvent très chaud».

D'après Cédric Gantzer, la création du CGDIS permet aux pompiers d'intervenir plus rapidement que par le passé en cas d'incendie. «Je pense que nous pouvons adopter une approche plus stratégique cet été, étant donné que tout est centralisé. Nous avons, par exemple, déjà stationné nos camions de pompiers tout terrain en bordure des zones forestières», explique t-il. Toute personne qui découvre un départ d'incendie est priée de le signaler immédiatement au 112.

Cette année, le Grand-Duché a déjà connu un incendie de forêt. Au printemps, une parcelle de forêt avait pris feu à Vianden, en face du château, mobilisant 70 pompiers.

Fogo perto do castelo de Vianden :/ #Luxembourg pic.twitter.com/XzAWvjLG0R — Felipe Linhares (@felipenlinhares) April 22, 2019

