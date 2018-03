Mais pourquoi fait-​​il si froid dans le tram?

La vie des usagers des transports publics est mise à rude épreuve ces jours-ci. Les températures glaciales et les rafales de vent peuvent ralentir le trafic et entraîner des temps d'attente plus longs dans les gares et aux arrêts de bus. Tout le monde se presse donc pour monter à bord le plus rapidement possible en espérant s'y réchauffer. Sauf qu'une fois à l'intérieur, beaucoup déchantent rapidement... surtout dans le tram.

«Je prends le tram tous les jours et suis globalement satisfait. Mais il y fait toujours extrêmement froid. Par ces températures, c'est très désagréable», confirme un usager interrogé par L'essentiel. Mais pourquoi fait-il si froid dans les rames mises en service il y a quelques semaines seulement?

Problème de sonde

«La température intérieure est réglée sur la température extérieure, mesurée par une sonde qui se trouve sur le toit du tram», explique Françoise Frieden, attachée de presse chez LuxTram. C'est précisément cette sonde qui pose problème actuellement. «Le tram n'est en circulation que depuis quelques semaines. Il est donc parfaitement normal de constater encore quelques petits dysfonctionnements», selon la porte-parole.

«Nous sommes conscients de ce problème et les techniciens sont déjà sur le pied de guerre pour affiner le réglage de la température», précise-t-elle. Pour l'été prochain, les usagers du tram n'ont pas de souci à se faire: «Comme on travaille déjà sur le réglage, la température sera adaptée aux fortes chaleurs».

