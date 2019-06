Des ballons et émojis colorent toutes les rues

Aux quatre coins de la ville, impossible de les rater: des milliers de ballons emoxies.lu apportent de la couleur rouge, blanche et bleue dans toutes les rues de la capitale. Déclinés sous la forme de ballons gonflés d’hélium, les émojis du nation branding «Let’s make it happen» prennent de la hauteur dans les airs et ravissent surtout petits et grands.

«Cela fait autant plaisir aux enfants qu’aux adultes et c’est très festif», soulignent Émeline et Mickaël, tous les deux originaires de Longwy et employés au Luxembourg. «C’est très simple et très efficace en même temps. Cela donne vraiment une très bonne ambiance. On a été en chercher un et on s’est rapidement retrouvés avec plusieurs. C’est génial».

Ballons, tatouages ou encore pin’s emoxies.lu: tout le monde va repartir avec des petits souvenirs. L’occasion aussi pour les ultra-connectés aux smartphones de partager rapidement des dizaines de clichés amusants sur les réseaux sociaux. «Une petite photo avec les ballons sur Instagram, c’est très efficace auprès de nos followers».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)