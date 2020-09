Un nouvel impôt de solidarité à cause du virus?

Caritas Luxembourg a salué, lundi, les «multiples efforts du gouvernement» mais «il est incontestable que certaines personnes ont été affectées financièrement de manière plus importante que d'autres». Parmi les «perdants de la crise», l'association cite pêle-mêle, les jeunes en fin de scolarité, les petits entrepreneurs, les indépendants ou encore les artisans, les travailleurs à temps partiel, les chômeurs, les travailleurs temporaires ou ceux en situation non réglementée (travail au noir), mais aussi les ménages monoparentaux et les personnes ayant peu de soutien familial.

À l'inverse, «d'autres se sont retrouvés involontairement gagnants» tels, dixit Caritas, ceux qui ont profité du congé pour raisons familiales ou ceux qui ont pu faire du télétravail tout en recevant l'intégralité de leurs revenus. «Ne serait-il pas opportun d'exiger une contribution de solidarité de la part de ces "gagnants de la crise"»?

Une contribution de 5 euros par salarié

L'association propose une contribution de solidarité unique de 5 euros par salarié pour lever immédiatement 2 millions d'euros. Ou alors un impôt de solidarité sur les revenus, correspondant à trois fois le salaire minimum. Caritas évoque aussi la suppression de l'ajustement des pensions, prévu en janvier 2022, mais alors «un seuil minimum du niveau de pension devrait être fixé».

Pour améliorer le pouvoir d'achat des plus fragiles, Caritas propose également un ajustement permanent de l'allocation de vie chère, une augmentation des subventions aux loyers mais également l'adaptation des allocations familiales au coût de la vie, «et ce dès maintenant et pas seulement à la fin de la période législative», une augmentation du Revenu d'inclusion sociale (Revis) et un allègement fiscal pour les ménages monoparentaux et les familles nombreuses.

(mc/L'essentiel)