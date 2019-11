Le Téléthon, une action «vitale» face à la maladie

Le Téléthon revient chaque année et il reste, plus que jamais, indispensable. C'est en substance ce qu'ont martelé, vendredi, Jean-Paul Collin, coordinateur national au Luxembourg, et Bruno Desbuleux, directeur du Réseau et des Opérations AFM-Téléthon. «80,9% des dépenses de l'AFM-Téléthon sont consacrées à la mise au point de traitements et à l'aide aux malades», a rappelé M. Desbuleux. Au Grand-Duché, l'événement a permis de collecter 200 000 euros en 2017 et environ 130 000 euros l'an passé.

2018 a révélé le creux de la vague mais Jean-Paul Collin assure que les dons seront à nouveau plus élevés cette année. «L'argent va là où il doit aller! La collecte est une action vitale», glisse encore Bruno Desbuleux, rappelant que le Téléthon et la recherche sont à l'origine de «victoires sur la maladie».

Des événements de novembre à mars

Pour 2019, le Luxembourg s'alignera sur le point d'orgue français, à savoir un week-end événement et médiatique, les 6 et 7 décembre. Le Conservatoire de la Ville de Luxembourg proposera donc, le vendredi 6 décembre (20h), une soirée et un concert de lancement. Puis s’enchaîneront les rendez-vous festifs et solidaires dans le pays.

En réalité, le Téléthon s'étale sur plusieurs mois au Grand-Duché, depuis le 10 novembre et jusqu'à la fin mars 2020. Les 13 et 14 décembre, à Mamer, les mordus de foot pourront prendre part à un tournoi de 30 heures non-stop. Le 26 mars 2020, le chargé des affaires internationales de l'AFM-Téléthon, Alexandre Mejat, proposera une conférence en marge d'une soirée-spectacle donnée à Dommeldange (à partir de 18h). Entre autres.

Le nombre de personnes touchées par l’une ou l’autre maladie rare est estimé à 30 000 au Luxembourg.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)