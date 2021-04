À 60 km/h sur l'A6 avec un matelas sur le toit

Régulièrement, la police grand-ducale procède à des contrôles pour vérifier que voitures et surtout camions respectent bien la réglementation en vigueur concernant l'arrimage des lourdes charges. Et tout aussi régulièrement, automobilistes et chauffeurs de poids lourds sont en infraction.

Pas plus tard que vendredi, une patrouille de la police est tombée nez à nez avec une voiture roulant à 60 km/h sur l'autoroute A6 en direction de la capitale, avec un matelas chargé sur le toit. Celui-ci était manifestement mal attaché, de sorte que le conducteur de la voiture a décidé de rouler prudemment, ce qui n'a pas manqué de provoquer un embouteillage.

Une amende de 250 euros

La police a escorté le véhicule hors de l'autoroute, avant de dresser une contravention et de signifier une interdiction de conduire à l'automobiliste fautif.

La police tient à rappeler qu'un arrimage insuffisant des charges peut provoquer de graves accidents. Les infractions dans ce domaine sont passibles d'une amende de 250 euros.

(pp/L'essentiel)