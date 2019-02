Benny Berg, ancien vice-​​Premier ministre, est mort

Le Luxembourg vient de perdre l’un de ses anciens vice-Premiers ministres. Bernard Berg, dit Benny Berg, est mort jeudi dernier, à l’âge de 87 ans, a indiqué mardi à L’essentiel le chef de fraction, Alex Bodry, confirmant une information de RTL.

Le socialiste, natif de Dudelange, avait occupé divers postes ministériels dans les années 1970 et 1980. Il avait notamment été vice-Premier ministre entre 1976 et 1979, dans le gouvernement de coalition dirigé par Gaston Thorn entre les libéraux et le LSAP. Benny Berg occupait alors la fonction de ministre du Travail. Il avait démissionné de son poste de ministre de la Santé en 1983, car il était inquiété dans une affaire, pour laquelle il avait finalement été lavé de tous soupçons.

Benny Berg «s’était retiré de la politique depuis longtemps», explique Alex Bodry. Il a tout de même participé, «il y a quelques mois, à une cérémonie du parti pour ses 70 ans d’adhérence au LSAP».

(jg/L'essentiel)