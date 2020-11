Il est énorme, mais le cœur est-​​il à fêter Noël?

Le Covid-19 aura eu raison du traditionnel marché de Noël à Luxembourg, mais la ville a décidé de ne pas se laisser abattre pour autant. «C’est une année pas comme les autres», regrette avec amertume Lydie Polfer, la bourgmestre de la capitale. «Mais pourtant, on fait des efforts pour garder un caractère festif dans la ville avec les illuminations qui débuteront ce vendredi 20 novembre 2020, à partir de 17h. Mais je répète vraiment cet appel aux gens de respecter les mesures sanitaires, surtout le port du masque, là où il y a beaucoup de monde. Vraiment, ça aide beaucoup et nous voulons vraiment que la vie puisse continuer autant que possible à un rythme agréable. Et il en va de la responsabilité de chacun. Et des efforts de chacun pour avoir le meilleur résultat possible».

Impossible à rater lorsque l’on se trouve sur la place d’Armes: un énorme cœur trône désormais entre le kiosque et le Cercle-Cité. «Au cœur de la ville, un cœur», souligne Lydie Polfer. «C’est pour dire: "Ayons un cœur et pour chacun". Chacun doit faire des efforts pour soi, mais il doit aussi le faire pour sa famille et les gens qui lui sont chers. Mais aussi pour le travail et pour l’activité. Nous vivons surtout d’une bonne activité, non seulement ici en ville, mais également dans tout le pays. Et c’est extrêmement important que tout le monde y contribue. On s’en sort très bien pour le moment, mais il faut continuer». «Vous êtes tous dans notre cœur, voilà, c'est le message», ajoute Serge Wilmes, le premier échevin. «On vous aime et on aime notre ville. C’est vraiment un symbole pour offrir un peu de chaleur aussi et de ne pas oublier cette chaleur humaine. Notre société doit faire un effort collectif et c’est symbolisé par ce cœur».

«Au cœur de la ville, c'est un symbole important»

Et déjà de nombreuses photos sont réalisées à proximité de ce nouveau symbole de Noël, à Luxembourg. «C’est quand même triste tout ce qui se passe. C’est la première chose à rappeler», regrette Stéphanie, de Luxembourg-Ville. «Mais ce cœur donne un peu de réconfort quand on vient ici. Cela fait plaisir et on se dit que l’on doit rester unis et respecter les règles, car au bout du compte, on finira par résoudre cette situation. Voir un cœur, cela fait plaisir, mais quand on a l’habitude de venir dans le centre depuis que l’on est tout petit, cela me rend triste. Sans le marché de Noël et le bruit des gens qui rigolent, c’est un manque. Cette année, les fêtes seront forcément différentes des années précédentes, mais il faut faire avec, c’est comme ça. Après, l’effet est là, ça fonctionne, même si c’est simplement pour que les gens puissent se réunir. Juste pour prendre une photo, ça fait du bien et on le voit de loin».

«C’est la première fois qu’on le découvre», nous a indiqué, mercredi matin, Kamel, de Mont-Saint-Martin, présent au centre-ville avec toute sa petite famille. «Surtout en ce moment, cela donne un peu plus de gaité. Au cœur de la ville, c’est un symbole important, car c’est ici que tout le monde se croise. L’absence de chalets, c’est un peu dommage, mais la situation l’oblige, malheureusement. On le comprend et c’est dans la logique des choses. Le Luxembourg a encore la chance d’avoir les commerces et les restaurants ouverts et on croise vraiment les doigts pour que cela puisse continuer…».

«Important d'apporter un peu de perspective...»

«C’est magnifique, même s’il n’y a pas de marché de Noël», nous a indiqué une passante en anglais. «J’aime beaucoup ce cœur et surtout la volonté de faire quelque chose, malgré tout. Le symbole est fort et généralement, un cœur évoquait plus la Saint-Valentin, mais cette couleur rouge va nous réchauffer. Je ne sais pas quoi penser de l’absence des traditionnelles petites cabanes place d’Armes. C’est très étrange et c’est très spécial, mais c’est un choix qu’il faut respecter, à partir du moment où on nous demande de rester à la maison pour faire face au virus. Cette année 2020 est très triste et tout le monde a probablement envie de se changer les idées. Maintenir les illuminations de Noël, c’est déjà quelque chose…».

Et de l’importance de ramener un peu de lumière dans la ville. «On le voit et c’est l’hiver qui s’annonce», reconnaît Lydie Polfer. «Du brouillard, de la grisaille… Donc on espère… Et on va tout faire pour amener un peu de lumière dans ces mois un peu sombres et pour tenir le coup». Improbable, inédite, l’ambiance de Noël sera très particulière dans les semaines à venir. «C’est vraiment avec une profonde tristesse que l’on a dû annuler le marché de Noël», ajoute encore Serge Wilmes. «Car en fin d’année, c’est vraiment important d’apporter un peu de perspective dans une période qui est plus sombre. Voilà pourquoi, on aura au moins un peu d’illuminations et un peu de décorations. C’est le minimum que l’on pouvait offrir, mais rien ne remplacera le marché de Noël. On espère que ce ne sera pas trop morose...».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )