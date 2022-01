Les Winterlights se finissent après avoir bien brillé

«C’est le dernier jour, on en profite!», commentaient, ce dimanche, Valeria, 18 ans, son amie Kalina, 18, et sa sœur Katerina, 11, qui avaient chaussé les patins à la Kinnekswiss. Ils étaient nombreux pour le dernier jour des Winterlights de la capitale, à rayer la glace, à pêcher des boules de Noël, comme Mia, 2 ans, accompagnée de ses parents et grands-parents, ou à déguster un vin chaud.

Il faut dire qu’avec le durcissement des mesures Covid, les marchés de Noël de la capitale, qui avaient démarré le 19 novembre et duraient une semaine de plus que les autres années, ont été l'une des rares grandes attractions du pays avant le retour en classe ou au bureau. «La patinoire a accueilli autant de visiteurs que lors d’une année hors-Covid, souligne Alexandre Dotremont, responsable du Winterlights on ice. Le nouveau site dans le parc est féerique». «L’ambiance avec les DJ était sympa et on a vu beaucoup de familles et de salariés en afterwork», renchérit Christoph, un des barmen.

«On est déjà contents d’être là et agréablement surpris de la fréquentation, vu le contexte», apprécie, place d’Armes, Gaston Schmol. «Avec le Covid, on n’a pas pu faire beaucoup d’autres marchés, regrette le producteur de Kniddelen et Gromperekichelcher. «On a eu du monde les week-ends», note Diana, qui servait des vins chauds place de la Constitution. «On n’a pas vu de baisse de fréquentation, les gens étaient contents», estime Cheyenne, qui tenait un stand forain.

