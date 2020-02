«Moins d’alcool, plus de fun» au Carnaval

Les vacances de carnaval débutant ce vendredi, et avec le succès de la campagne de 2018, le ministère de la Santé relance sa campagne contre le mésusage de l'alcool, «qui vise en premier lieu à sensibiliser les jeunes à un usage prudent et modéré de l'alcool», indique le ministère, dans un communiqué. «Il m’importe avant tout de responsabiliser les citoyens face à leur consommation d’alcool. Je pense que la plupart des gens sont conscients des ravages que fait le mésusage d’alcool. Il affecte durablement la santé et constitue un facteur de risque évitable des maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies du foie ou encore de troubles mentaux», rappelle la ministre Paulette Lenert.

La campagne «Moins d’alcool, plus de fun. Dites non au verre de trop!» fait l’objet d’actions de sensibilisation auprès des jeunes durant la période des fêtes de carnaval et comporte des spots radio, des vidéos diffusées sur le grand écran, dans le tram et sur les réseaux sociaux. Lors des grandes cavalcades et bals de carnaval, des éthylotests seront distribués gratuitement aux jeunes adultes et autres intéressés.

La consommation excessive d’alcool chez les adultes constitue un enjeu de santé publique majeur au Luxembourg. En effet, le pourcentage d’adultes ayant fait état d’épisodes de consommation d’alcool excessive compte parmi les plus élevés de l’UE. Avec plus d’un adulte sur trois, le Luxembourg arrive en troisième place, après le Danemark et la Roumanie.

