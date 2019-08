Ils ont marché pour les droits des animaux

Les rues du Marché-aux-Poissons et de la Boucherie, les moutons du Roude Pëtz et les lions du Knuedler... La «Luxembourg Animal Rights March» a sillonné samedi des lieux aux noms évocateurs. «Autant d'occasions qui sonnent à réfléchir sur la souffrance infligée aux animaux par l'homme et l'impact néfaste sur l'environnement naturel que comporte notre mode de vie actuel», écrit dans un communiqué transmis dimanche Animal Dignity Luxembourg.

La plateforme d'information et d'échange sur les questions liées aux droits des animaux revendique «prés de 150 personnes, dont de nombreux participants venus de pays voisins», à cette marche sur le droit des animaux. «Cette marche était pour les animaux innombrables qui, chaque jour, sont exploités et torturés par l'homme, qui ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes, dont les cris sont ignorés», a martelé Olga Roster, de Animal Dignity Luxembourg. Elle se félicite d'un succès qui selon elle «témoigne du changement qui est en train de se réaliser et que nous souhaitons encourager».

(L'essentiel)