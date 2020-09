«La situation est désespérée dans certains hôtels»

«D'ici à la fin de l'année, on sait que c'est mort». Le constat effectué au DoubleTree Hilton est à l'image du moral des hôteliers du pays. En berne. Et pourtant, l'hôtel situé en périphérie de la capitale fait partie de ceux qui s'en sont relativement bien sortis durant l'été. «Beaucoup de Belges et de Néerlandais se sont arrêtés chez nous, notamment pour profiter de la piscine. Certains sont même restés sept à dix jours, ce qui n'arrive jamais», se félicite un responsable.

Les Luxembourgeois au rendez-vous



Le ministre du Tourisme, Lex Delles, a confirmé un recul des nuitées par rapport aux six premiers mois de 2019 dans le secteur. Logique compte tenu du contexte épidémique. Si une partie des étrangers ont annulé leur voyage, notamment la clientèle belge et allemande, les Néerlandais ont été fidèles et les résidents ont appris à redécouvrir leur pays. 62% des hôtels ont déclaré avoir accueilli davantage de résidents luxembourgeois, et un tiers ont remarqué «une hausse substantielle».

Pour les établissements situés au centre-ville, la situation est plus compliquée. Même pour les plus luxueux. «Le tourisme d'affaires étant complètement à plat, nous sommes délaissés. Les Japonais, Américains, Suisses ou encore Anglais qui séjournaient chez nous ne viennent plus», explique Jean Luc Pignier, directeur adjoint. La chute est vertigineuse: jusqu'à 78% d'arrivées en moins...

Si Le Royal peut combler avec ses attraits luxueux et sa capacité à séduire une clientèle plus proche (Belgique et Pays-Bas notamment), d'autres établissements moins réputés «se trouvent dans une situation désespérée», avertit François Koepp, secrétaire général de l'Horesca. «Les hôtels "loisirs et vacances" du nord et du Mullerthall ont bien travaillé durant les vacances, mais les problèmes vont arriver à partir de la mi-septembre».

«Les bons de 50 euros? Une majorité de frontaliers»

M. Koepp s'inquiète notamment pour l'avenir des hôtels du centre de la capitale, mais également d'Esch-Belval, où les taux d'occupation ne dépassent que rarement les 30%, faute de «business travel». «Sans prolongement des aides étatiques, nous risquons des licenciements». L'État, justement, a marqué le coup en offrant aux résidents et frontaliers un bon de 50 euros pour une nuit dans un hôtel du Luxembourg. Un coup de pouce salué unanimement par les hôteliers, «mais qui ne suffit pas» à combler les pertes de réservations.

«Ceux qui l'utilisent sont en majorité des frontaliers. La plupart du temps pour une nuit. Certains n'hésitent pas à se faire plaisir , ce qui est positif pour notre activité», reconnaît Jean Luc Pignier. Au DoubleTree Hilton, «nous voyons des clients qui n'ont pas l'habitude de venir à l'hôtel. Le système fonctionne».

D'après les chiffres communiqués ce mercredi par le ministère du Tourisme à L'essentiel, quelque 44 600 bons ont été encaissés par les structures d’hébergement du pays. Il y a quelques semaines, le ministre Lex Delles avait indiqué qu'en moyenne, 600 bons ont été utilisés par jour de semaine depuis mi-juillet et 1 000 bons par jour de fin de semaine.

(Thomas Holzer/L'essentiel)