Un air de Copacabana rue du Marché aux herbes

Le soleil brille et les terrasses se remplissent au Luxembourg! La vie reprend enfin après de longs mois plombés par la crise du Covid-19 et ça fait du bien! Grâce à une lectrice de L'essentiel, nous avons pu constater que l'ambiance revenait rue du Marché-aux-Herbes, à deux pas du Palais grand-ducal, en plein cœur de la vieille ville de Luxembourg.

«Un peu de soleil, des nouveaux visages, de la musique, des sourires et un verre en terrasse...», se réjouit Charline en nous décrivant son sentiment après nous avoir envoyé quelques images enregistrées, ce vendredi 23 avril 2021, entre 16h30 et 17h au beau milieu de la capitale.

Rio de Luxembourg

Sur les images reçues, sur un fond de musique brésilienne, on peut remarquer un sacré spectacle, bref, «pas plus de cinq minutes», mais intense, avec des hommes particulièrement agiles et costauds. Avec des mouvements qui rappellent probablement la capoeira, cet art martial venu en droite ligne du Brésil.

«Ce n'est pas Rio non plus, mais on regoûte tout doucement à la vie d'avant», conclut notre mobile reporter qui, le temps de quelques secondes, aurait pu se sentir sur la plage de Copacabana.

(fl/L'essentiel )