Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Concerts Luxembourg et Dudelange fêtent la musique

Ce vendredi, de 7h à minuit, la capitale célèbre la musique sur plus d'une vingtaine de sites. Parmi les nombreux artistes au programme, on retiendra notamment l'afrotronic de Kokoko! ou l'électropop d'Ice In My Eyes (place Auguste-Engel), le rock de Porn Queen ou Cyclorama (rue des Bains), celui de Serge Tonnar & Legotrip (place Guillaume II) ou encore le jazz de Dock In Absolute (place Clairefontaine). Samedi, à partir de 15h, ce sera au tour de Dudelange de mettre la musique à l'honneur. Groupe très populaire en Irlande, The Coronas, dont l'interview est possible de retrouver ici, en sera l'une des attractions.

«Find The Water» de The Coronas:

Sport Les stars du BMX vont briller à la Pétrusse

Ce samedi, de 12h à 20h, les stars du BMX assureront à nouveau le spectacle au Skatepark Péitruss à Luxembourg, pour le Red Bull 3en1. Viki Gomez, champion du monde de BMX et résident luxembourgeois, sera évidemment de la partie. À noter aussi la présence du Français Anthony Perrin, une grosse pointure du street. Il présentera des figures comme les «nose wheelies», en équilibre sur la roue avant, et des «nollies», des saut en décollant la roue arrière».

Un aperçu des talents d'Anthony Perrin:

Loisirs Découvrir les bienfaits du yoga

Ce dimanche matin, la Fédération nationale des écoles luxembourgeoises de yoga (FNELY), en collaboration avec l'ambassade d'Inde au Luxembourg, proposera des séances de yoga gratuites au public à l'abbaye de Neumünster, à l'occasion de la Journée mondiale du yoga. Deux cours de 45 minutes auront lieu à 10h15 puis à 11h15. «C'est l'occasion de montrer d'autres facettes de la discipline à ceux qui connaissent, car il y en a quasiment autant que de professeurs, explique Martine Reicherts, la présidente de la Fédération. Mais aussi d'expérimenter pour ceux qui souhaitent découvrir».

Fête 50 activités autour de la nature à Kockelscheuer

Les enfants aideront les oiseaux du centre de soins à s’envoler ce week-end à Kockelscheuer. Ce sera l’une des 50 activités, liées au thème de la durabilité, organisées par la Maison de la nature pour sa grande fête familiale. Les visiteurs pourront assister à des démonstrations de travaux forestiers et de forge, à de l’apiculture, à la tonte des moutons, et participer à des jeux. Des produits locaux et naturels seront en vente. Un foodtruck servira notamment des plats végétaliens et l’équipe préparera des mets bios.

Danse 23 groupes de jeunes en scène au Knuedler

Ce samedi de 15h30 à 22h, 23 groupes de jeunes danseurs feront montre de leur savoir-faire lors de l'Intra Urban Youth Dance, au Knuedler, à Luxembourg. La scène accueillera ensuite le Future Talent, festival dédié aux artistes débutants de la scène musicale.

Aperçu de l'édition 2018 de l'Intra Urban Youth Dance:

Festival Retour au Moyen Âge à Useldange

Les gents dames et preux chevaliers seront de retour au château d'Useldange, samedi, de 11h à 1h, et dimanche, de 10h à 19h, pour le festival médiéval. Marché, combats et spectacle de feu sont prévus.

Sport Des rencontres sans frontières à Cessange

Brasser les nations au sein d'équipes de foot et beach-volley, c'est le principe des Rencontres sans frontières, qui se déroulent ce dimanche de 9h à 20h, au Centre Boy-Konen, à Cessange. Du vélo, des concerts et des spécialités culinaires animeront aussi la journée.

Concert Une leçon de guitare avec Robben Ford

Cinq fois nommé aux Grammy Awards, Robben Ford est l'un des guitaristes de référence. Connu pour son jeu bluesy, l'Américain, qui a joué avec Joni Mitchell ou encore Miles Davis, viendra dévoiler ses secrets et rencontrer ses fans ce vendredi soir (20h) au The Floor (Rockhal), à Esch Belval.

«Freedom» de Robben Ford:

Hip Hop Les jeunes vont faire le show aux Rotondes

Les jeunes vont assurer le spectacle aux Rotondes. Ce vendredi, à 19h, ils rapperont et danseront lors du Hip Hop Marathon. Et samedi, dès 14h, ils présenteront le résultat d'ateliers créatifs lors du Labo Fest.

Aperçu de l'Hip-Hop Marathon 2018:

Sortie club La fièvre house au Lenox Club

DJ Barata fait son grand retour au Luxembourg, ce vendredi soir (23h), au Lenox Club à Luxembourg. Le producteur et DJ lisboète viendra distiller ses meilleures galettes house et ses rythmes les plus endiablés.

«Mudança» de DJ Barata:

