Les plaques jaunes vont enfin pouvoir respirer

C'est une nouvelle qui risque de rassurer les frontaliers belges qui bénéficient d'une voiture de société immatriculée au Grand-Duché. Période de Covid-19 oblige, ils sont, certes, moins nombreux à passer la frontière tous les jours en raison des mesures de télétravail, mais ça ne les empêche pas d'utiliser leur véhicule de société. La presse régionale belge a relayé, dès lundi soir, un arrêté de la Cour constitutionnelle qui invite les fameuses brigades DG07 de la Région wallonne, cinq au total, à lever le pied par rapport aux plaques jaunes qui circulent en Belgique.

L'Avenir et La Meuse rappellent que deux habitantes de la province de Luxembourg, la première résidant à Léglise et la seconde à Aubange, ont dû s’acquitter d'amendes respectivement fixés à 6 700 euros et à 3 700 euros. Pour quelles raisons? Car elles ne disposaient pas de deux papiers jugés «obligatoires», à l'époque, à l'intérieur de leurs véhicules: à savoir leur contrat de travail et une attestation de mise à disposition du véhicule par l'employeur. Dans l'impossibilité de présenter immédiatement ces deux papiers aux brigades DG07, ces frontaliers belges écopaient d'une amende équivalente à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation du véhicule en Belgique. Alors que cette même taxe avait pourtant été payée au Luxembourg...

Dans un arrêt n°106/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle estime que la Région wallonne, via l'article 11 bis de son décret du 6 mai 1999, violait l'article 16 de la Constitution belge. Les fonctionnaires de la Région wallonne n'ont donc plus le droit de demander immédiatement entre leurs mains le montant de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la mise en circulation, le tout majoré d'une amende administrative. La Meuse précise encore que la perception de ces amendes avait rapporté 256 000 euros aux finances belges en 2018 et 93 800 euros en 2019.

(fl/L'essentiel )