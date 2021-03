Ata et ses amis trouvent le bonheur sur MoPETS.Lu

En Europe, 50% de la population possède un ou plusieurs animaux de compagnie. C'est notamment en partant de ce constat que Nancy Delhalle et son équipe ont décidé de lancer MoPETS.Lu, «un club en ligne qui met les animaux, leurs propriétaires et les professionnels du secteur animal en contact les uns avec les autres». Et force est de constater que la sauce prend depuis le 14 février dernier, jour de lancement de cette plateforme réservée aux chiens et aux chats qui se décline en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en néerlandais, en italien et même en hébreux, «car on a remarqué qu'Israël était un petit pays de 9,2 millions d'habitants où il y avait plus de chiens que d'habitants».

Dans les huit pays choisis par MoPETS (abréviation de Mother of pets, mère d'animaux domestiques) pour se lancer, le Luxembourg n'a pas été oublié, «car c'est un pays multiculturel transfrontalier où les gens ont l'habitude de voyager avec leurs animaux», nous a indiqué Nancy Delhalle. «Depuis deux semaines, on a enregistré 1 200 animaux inscrits en plus chaque semaine. Les propriétaires d'animaux de compagnie répondent présents et on éveille également l'intérêt de marques. En 2020, au niveau des adoptions d'animaux, on a également remarqué une hausse de 20%».

Et cette tendance se confirme au Luxembourg. Lucie, originaire de Walferdange, s'est inscrite «grâce à une amie» sur MoPETS.Lu et son jeune chien, un Akita Inu baptisé Ata et né en octobre 2019, a désormais son propre profil sur la plateforme. «Cela faisait longtemps que je cherchais à entrer en contact avec d'autres propriétaires de chiens au Luxembourg et je ne trouvais pas mon compte sur les groupes Facebook», précise Lucie. «C'est idéal pour trouver "un pet sitter" et j'ai l'impression que ce sera très utile pour trouver le bon endroit pour garder notre chien quand on partira en vacances. J'ai aussi un chat et on pourrait également l'y inscrire à l'avenir».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )