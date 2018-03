Un âge minimum pour la chirurgie esthétique?

La semaine dernière, les députés ont voté à l'unanimité la loi sur les tatouages et les piercings, qui fixe un âge minimum (16 ans) pour cette pratique. Faut-il également faire de même en matière de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique? C'est la question que Josée Lorsché, députée Déi Greng, a posé à Lydia Mutsch, ministre de la Santé.

Face à la banalisation des interventions chirurgicales de nature purement esthétique et afin de protéger les mineurs, certains États ont ainsi légiféré en définissant des règles claires et précises: autorisation parentale préalable, consultation obligatoire d’un psychiatre, second avis médical par un autre chirurgien plastique, fortes amendes en cas de non-respect des dispositions, telles qu'elles existent par exemple en France.

Pas de formation pour l'injection de Botox

Lydia Mutsch a indiqué que la fixation d'un âge minimum n'était pas à l'ordre du jour au Luxembourg. Elle a néanmoins rappelé que la loi du 24 juillet 2014 prévoyait que «les droits du patient mineur non émancipé sont exercés par ses parents ou par tout autre représentant légal.» En outre, suivant son âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur peut être associé à l'exercice des droits relatifs à sa santé. Enfin, s'il est estimé que le mineur dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts, il peut être admis par le médecin traitant ou tout autre prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge à exercer les droits relatifs à sa santé de manière autonome.

Par ailleurs, la ministre a affirmé qu'il n'existe pas aujourd'hui de formation en matière d'injection de Botox ou d'acide hyaluronique à destination des médecins. Elle souligne néanmoins que selon la loi citée ci-dessus, ces derniers sont obligés de se «tenir au courant des recommandations de bonne pratique» et qu'ils sont obligés de prodiguer des soins de santé «de façon efficace et (...) conformes aux données acquises de la science et aux normes légalement prescrites en matière de qualité et de sécurité».

(L'essentiel)