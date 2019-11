Si Cattenom ferme, le Luxembourg a un plan

«Les seules centrales qui sont sures, sont celles qui sont fermées», au micro de France Bleu Lorraine, Claude Turmes (déi Gréng) est revenu sur le cas décrié de la centrale nucléaire de Cattenom. Dans une lettre du 15 novembre, envoyée à l'autorité Française de sûreté nucléaire, la ministre luxembourgeoise de l'Environnement Carole Dieschbourg et le ministre de l'Énergie Claude Turmes dénoncent la prolongation de la durée de vie des réacteurs, que souhaite EDF (la prolongation possible jusqu'en 2025, au moins). Le ministre en vient à comparer la situation avec un match de football, «l'arbitre siffle et le joueur s'en fout».

«Aujourd'hui nous savons que Cattenom n'est pas aussi sûr que les nouveaux réacteurs, je m'inquiète de l'état de délabrement des équipements», a alerté Claude Turmes. Un avis détaillé avait déjà été dévoilé concernant son impact transfrontalier en été.

Une nouvelle grande usine à Thionville?

Avec toujours le même objectif en tête, fermer la centrale de Cattenom, Claude Turmes propose néanmoins une alternative pour ses employés: «les Lorrains, on les aime, ils nous aident beaucoup à construire notre richesse». Le ministre de l'Énergie évoque la possibilité «d'une production d'énergie solaire dans une grande usine à Thionville dans une zone industrielle, avec ça, on crée de l'emploi beaucoup plus pérenne, on aurait une vraie alternative au niveau énergie» (NDLR: Cattenom emploie actuellement 1 200 salariés).

Claude Turmes a assuré que la fermeture ne provoquerait pas «de trou dans l'économie de la Lorraine»: «Les chiffres ne le montrent pas».

(mm/L'essentiel)